Упиралась ногами: в Екатеринбурге девушка задержана на митинге в честь Дня ВДВ

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В полиции объяснили это тем, что она создавала опасностьп ри езде на велосипеде, была в маске, а также неадекватно реагировала на замечания полицейских, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Там отметили, что сотрудники правопорядка попросили женщину снять маску, так как запрещено в ней находиться на массовых мероприятиях и перестать создавать опасность для окружающих. В ответ она стала нецензурно выражаться.
В результате ее задержали и поместили в полицейский автозак и доставили в отделение. Уже решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности, пишет Ура.ру.
Во время задержания женщина упиралась ногами и кричала.