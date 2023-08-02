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Упиралась ногами: в Екатеринбурге девушка задержана на митинге в честь Дня ВДВ

2 августа 2023, 08:03
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полиция задержала девушку на митинге в честь Дня ВДВ

На митинге в честь Дня воздушно-есантных войск в Екатеринбурге была задержана девушка. Она была в маске.

В полиции объяснили это тем, что она создавала опасностьп ри езде на велосипеде, была в маске, а также неадекватно реагировала на замечания полицейских, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Там отметили, что сотрудники правопорядка попросили женщину снять маску, так как запрещено в ней находиться на массовых мероприятиях и перестать создавать опасность для окружающих. В ответ она стала нецензурно выражаться.

В результате ее задержали и поместили в полицейский автозак и доставили в отделение. Уже решается вопрос о том, чтобы привлечь нарушительницу к ответственности, пишет Ура.ру.

Во время задержания женщина упиралась ногами и кричала.

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#Задержание#Полиция#Наручники#Общество#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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