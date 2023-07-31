tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Изображение материала

Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга задержали в Армении

31 июля 2023, 10:29
Фото: 1MI
Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга задержали в Армении. Мужчина очень торопился, когда уходил, что оставил некоторые вещи в квартире убитой.

Девушка была еще жива. Она скончалась под утро. Мужчина по имени Владимир не вызвал помощь, а также оставил дверь в квартиру закрытой. В результате он был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Ереване. Теперь мужчина находится в местном СИЗО. Его планируется экстрадировать в Россию, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Владимир и убитая Наталья познакомились благодаря увлечению мотоциклами. Вместе они сдавали на права. Какое-то время мужчина ухаживал за девушкой, катал на мотоцикле и дарил подарки.

По предварительным данным, в день смерти девушки, Владимир привез ее к дому на улице Фурманова. Затем они зашли в квартиру. В квартире он раздел и убил девушку. Она скончалась от кровопотери. Соседи рассказывали, что слышали звуки борьбы, но криков не было.

Наталья пропала вечером 19 июля. Убийство случилось уже в ночь на 20 июля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Житель Екатеринбурга решил не платить за дозу и убил наркоторговца
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительницу Екатеринбурга убила молния при восхождении на гору в Красноярском краеОхранник-рецидивист в Екатеринбурге пытался убить своего коллегуУбивший током подростка водомат в Екатеринбурге был подключен к сетям незаконно
#Ирина Кирилова#18+#Убийство#Задержание#Подозреваемый#Криминал#Екатеринбург
Подпишитесь
РЖД внесет в свой бюджет ремонт асфальта у вокзала в Нижнем Тагиле только в 2024 году
Сегодня, 06:54
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения пройдут в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:56
Бригадам скорой помощи в Екатеринбурге выдадут тревожные кнопки
Сегодня, 06:34
«Уральские пельмени» высмеяли экологию Нижнего Тагила в новом шоу
28 июля, 11:37
Светофор для пешеходов заработает у налоговой по улице Островского в Нижнем Тагиле
28 июля, 10:57
Сахар, мука и бананы подорожали в Свердловской области
28 июля, 10:33