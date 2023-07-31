Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга задержали в Армении

Девушка была еще жива. Она скончалась под утро. Мужчина по имени Владимир не вызвал помощь, а также оставил дверь в квартиру закрытой. В результате он был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Ереване. Теперь мужчина находится в местном СИЗО. Его планируется экстрадировать в Россию, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.