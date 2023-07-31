Подозреваемого в убийстве байкерши из Екатеринбурга задержали в Армении

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Девушка была еще жива. Она скончалась под утро. Мужчина по имени Владимир не вызвал помощь, а также оставил дверь в квартиру закрытой. В результате он был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Ереване. Теперь мужчина находится в местном СИЗО. Его планируется экстрадировать в Россию, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Владимир и убитая Наталья познакомились благодаря увлечению мотоциклами. Вместе они сдавали на права. Какое-то время мужчина ухаживал за девушкой, катал на мотоцикле и дарил подарки.
По предварительным данным, в день смерти девушки, Владимир привез ее к дому на улице Фурманова. Затем они зашли в квартиру. В квартире он раздел и убил девушку. Она скончалась от кровопотери. Соседи рассказывали, что слышали звуки борьбы, но криков не было.
Наталья пропала вечером 19 июля. Убийство случилось уже в ночь на 20 июля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.