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Житель Екатеринбурга решил не платить за дозу и убил наркоторговца

27 июля 2023, 13:41
Фото: 1MI
40-летний житель Екатеринбурга решил получить наркотик бесплатно. Для этого он задумал напасть на распространителя. В результате он его убил. Теперь мужчине грозит срок.

Обвиняемому вменяется статья 162 УК РФ (разбой с применением оружия для насилия, повлекшего тяжкий вред здоровью) и статья 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбойным нападением). Максимальной мерой наказания может стать пожизненный срок.

Преступление произошло в 2022 году. Фигурант, проходящий по делу, договорился о встрече в сети интернет с мужчиной 1990 года рождения для приобретения наркотических средств. Обвиняемый заранее спланировал нападение, вооружившись тяжелым предметом, спрятанным в рукаве верхней одежды. Прибыв на место, он предложил мужчине проследовать к Верх-Исетскому пруду. Далее преступник избил мужчину и забрал сумку со всем содержимым. От полученных травм потерпевший скончался.

Следствию удалось найти убийцу двум уликам, позволившим установить маршрут нападавшего. На текущий момент процессуальные мероприятия полностью завершены, дело передано в суд.

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