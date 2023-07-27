Житель Екатеринбурга решил не платить за дозу и убил наркоторговца

Преступление произошло в 2022 году. Фигурант, проходящий по делу, договорился о встрече в сети интернет с мужчиной 1990 года рождения для приобретения наркотических средств. Обвиняемый заранее спланировал нападение, вооружившись тяжелым предметом, спрятанным в рукаве верхней одежды. Прибыв на место, он предложил мужчине проследовать к Верх-Исетскому пруду. Далее преступник избил мужчину и забрал сумку со всем содержимым. От полученных травм потерпевший скончался.