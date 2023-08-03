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Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области

3 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
В северной части Свердловской области, между Краснотурьинском и Североуральском, случилось землетрясение. Подземные толчки были зафиксированы в ночное время суток с 30 на 31 июля.

Сейсмологи измерили магнитуду толчков — она составила от 3,5 до 3,7. В свою очередь издание ЕАН сообщает, что в 01:28 величина энергии, высвобожденной в результате колебаний земной поверхности, доходила до 4,9.

Со слов ученого Олега Кусонского, на территории, где наблюдалась высокая сейсмическая активность, ведется добыча полезных ископаемых. Подобное вмешательство в целостность недр приводит к землетрясениям. В результате сейсмическое событие носит природный характер, однако предпосылкой к его возникновению стала деятельность человека, сообщает Е1.

Землетрясение произошло в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Землетрясение#Сейсмолог#Ученые#Природа
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