Ученый раскрыл причину землетрясений в Свердловской области

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Сейсмологи измерили магнитуду толчков — она составила от 3,5 до 3,7. В свою очередь издание ЕАН сообщает, что в 01:28 величина энергии, высвобожденной в результате колебаний земной поверхности, доходила до 4,9.
Со слов ученого Олега Кусонского, на территории, где наблюдалась высокая сейсмическая активность, ведется добыча полезных ископаемых. Подобное вмешательство в целостность недр приводит к землетрясениям. В результате сейсмическое событие носит природный характер, однако предпосылкой к его возникновению стала деятельность человека, сообщает Е1.