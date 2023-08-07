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Детские сады на Северном в Нижнем Тагиле заработают с 8 августа

7 августа 2023, 04:58
Фото: tagilcity.ru
7 августа в поселке Северный детские сады работают не в полную силу из-за ремонтных работ на сетях водоснабжения. Полноценно дошкольные учреждения заработают с 8 августа, заверили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Читатели TagilCity.ru сообщили редакции, что на Северном поселке не работают детские сады. Всего в районе действует три детсада объединения «Гармония» — №1, 85 и 182.

На момент 7 августа в дошкольных учреждениях района работают только дежурные группы, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Работают дежурные группы, пока идет заполнение систем водоснабжения, — пояснили в администрации.

Причиной изменения режима работы стала остановка Черноисточинского гидроузла для ремонта и очистки оборудования. По информации мэрии, детские сады на Северном полноценно заработают с 8 августа.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Северный#Северный поселок#Водоснабжение#Администрация Нижнего Тагила#Мэрия#Город#Эксклюзив#Юлия Степанова
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