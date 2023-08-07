Детские сады на Северном в Нижнем Тагиле заработают с 8 августа

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Читатели TagilCity.ru сообщили редакции, что на Северном поселке не работают детские сады. Всего в районе действует три детсада объединения «Гармония» — №1, 85 и 182.
На момент 7 августа в дошкольных учреждениях района работают только дежурные группы, сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Работают дежурные группы, пока идет заполнение систем водоснабжения, — пояснили в администрации.
Причиной изменения режима работы стала остановка Черноисточинского гидроузла для ремонта и очистки оборудования. По информации мэрии, детские сады на Северном полноценно заработают с 8 августа.