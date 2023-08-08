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Двое мужчин в Каменске-Уральском арестованы за попытку утопить девушку из-за волос

8 августа 2023, 07:34
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском арестовали двоих мужчин, которые чуть не утопили девушку из-за того, что у нее цветные волосы.

Ранее они уже были судимы за истязание, оборот наркотиков и имущественные преступления. Сейчас они оба проходят по статье «Хулиганство», пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обоим грозит тюремное заключение сроком до семи лет. В течение двух месяцев они будут ждать своего приговора.

Ранее сообщалось, что мужчинам 30 и 32 года. Они избили 18-летнюю местную жительницу из-за ярко-синих волос. После этого они пытались утопить ее в фонтане. На момент нападения оба были пьяны.

Подозреваемые в избиении девушки из-за синих волос задержаны в Каменске-Уральском
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#18+#Драка#Цвет волос#Избиение#Арест#Криминал#Свердловская область
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