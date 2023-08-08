Двое мужчин в Каменске-Уральском арестованы за попытку утопить девушку из-за волос

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Ранее они уже были судимы за истязание, оборот наркотиков и имущественные преступления. Сейчас они оба проходят по статье «Хулиганство», пишет «Ural Mash | Урал Мэш».
По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, обоим грозит тюремное заключение сроком до семи лет. В течение двух месяцев они будут ждать своего приговора.
Ранее сообщалось, что мужчинам 30 и 32 года. Они избили 18-летнюю местную жительницу из-за ярко-синих волос. После этого они пытались утопить ее в фонтане. На момент нападения оба были пьяны.