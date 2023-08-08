Маленькая девочка найдена на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Малышку нашли в Академическом районе. Выглядит она не более, чем на пять лет. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД города.
Известно, что девочку отвезли в дежурную часть отдела полиции №8. Полицейские выясняют, кто ее родители. Всех тех, кто знает что-то о них, просят позвонить по телефону 3564208 или лично по адресу Белореченская, 5.
Девочка была около ТЦ «Академический». Она держала игрушки для игры в песочнице. Девочка одета в голубое платье с картинками и розовые шлепанцы. У нее светлые волосы и длинная челка.
Сама малышка утверждает, что ее зовут Аня. Очевидцы говорят, что рядом с ней вовсе не было взрослых.