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Маленькая девочка найдена на улице в Екатеринбурге

8 августа 2023, 12:21
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге на улице найдена маленькая девочка без родителей. Их разыскивают.

Малышку нашли в Академическом районе. Выглядит она не более, чем на пять лет. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на УМВД города.

Известно, что девочку отвезли в дежурную часть отдела полиции №8. Полицейские выясняют, кто ее родители. Всех тех, кто знает что-то о них, просят позвонить по телефону 3564208 или лично по адресу Белореченская, 5.

Девочка была около ТЦ «Академический». Она держала игрушки для игры в песочнице. Девочка одета в голубое платье с картинками и розовые шлепанцы. У нее светлые волосы и длинная челка.

Сама малышка утверждает, что ее зовут Аня. Очевидцы говорят, что рядом с ней вовсе не было взрослых.

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