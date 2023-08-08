tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Изображение материала

Пропавшие мать и ребенок из Первоуральска найдены

8 августа 2023, 10:48
Фото: Midjourney
Найдена женщина с пятилетней дочерью, которая пропала в Первоуральске. Ее нашли в Дегтярске, где она была замечена ранее.

В настоящий момент женщину с дочкой везут домой, а детали их пропажи пока не разглашаются, пишет Ура.ру.

В полиции их опросят, там же будет принято решение по факту произошедшего. Подробности стражи порядка обещали рассказать после того, как поговорят с Ириной.

Напомним, что пропажу жены Ирины Турцаковой супруг обнаружил, когда вернулся с ночной смены. Старшая дочь женщины рассказала, что недавно мать познакомилась в больнице с военным, и что возможно сбежала к нему.

«Уехала к мужчине»: названа новая версия пропажи матери с дочкой из Первоуральска
Узнать подробнее
Читайте также:
Мать с пятилетней дочерью пропали под ЕкатеринбургомОтец 5-летней девочки Сони в Екатеринбурге найден мертвым
#Дети#Женщина#Девочка#Ребенок#Найдены#Общество
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Вчера, 08:51
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 11:41
Самоцветы на прилавке и в горе: фестиваль камней прошел в свердловском селе Мурзинка
Вчера, 15:41