Пропавшие мать и ребенок из Первоуральска найдены

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В настоящий момент женщину с дочкой везут домой, а детали их пропажи пока не разглашаются, пишет Ура.ру.
В полиции их опросят, там же будет принято решение по факту произошедшего. Подробности стражи порядка обещали рассказать после того, как поговорят с Ириной.
Напомним, что пропажу жены Ирины Турцаковой супруг обнаружил, когда вернулся с ночной смены. Старшая дочь женщины рассказала, что недавно мать познакомилась в больнице с военным, и что возможно сбежала к нему.