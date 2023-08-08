Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
О том, что семья пропала, стало известно от Евгении, старшей дочери Ирины. С ее слов, глава семейства вернулся с ночной смены домой и не обнаружил ни жену, ни дочь. По заверениям женщины, у Ирины достаточно много знакомых — никто не знает, к кому именно она поехала, а телефон пропавшей не работает с 22 часов.
Последнее сообщение Ирина оставила дочери в 8:30, после чего не выходила на связь. Родственники пропавшей утверждают, что в семье не было конфликтов. Они также обратились в правоохранительные органы с заявлением, сообщает Е1. Близкие люди обзванивают больницы в Первоуральске и в Екатеринбурге.
Семья пропавших также считает, что некий мужчина в красной футболке может знать о месте нахождения мамы и дочки.