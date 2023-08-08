Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом

О том, что семья пропала, стало известно от Евгении, старшей дочери Ирины. С ее слов, глава семейства вернулся с ночной смены домой и не обнаружил ни жену, ни дочь. По заверениям женщины, у Ирины достаточно много знакомых — никто не знает, к кому именно она поехала, а телефон пропавшей не работает с 22 часов.