tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом

8 августа 2023, 07:59
Фото: Евгения Волошина во "ВКонтакте"
Мать, 43-летняя Ирина Турцакова, и ее дочь Саша пропали под Екатеринбургом. В последний раз их видели на улице Вайнера в Первоуральске.

О том, что семья пропала, стало известно от Евгении, старшей дочери Ирины. С ее слов, глава семейства вернулся с ночной смены домой и не обнаружил ни жену, ни дочь. По заверениям женщины, у Ирины достаточно много знакомых — никто не знает, к кому именно она поехала, а телефон пропавшей не работает с 22 часов.

Фото: Евгения Волошина во "ВКонтакте"

Последнее сообщение Ирина оставила дочери в 8:30, после чего не выходила на связь. Родственники пропавшей утверждают, что в семье не было конфликтов. Они также обратились в правоохранительные органы с заявлением, сообщает Е1. Близкие люди обзванивают больницы в Первоуральске и в Екатеринбурге.

Семья пропавших также считает, что некий мужчина в красной футболке может знать о месте нахождения мамы и дочки.

Пропавший житель Свердловской области разыскивается почти неделю
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшая по дороге домой пенсионерка из Краснотурьинска найдена мертвойПропавшего подростка из Ревды разыскивают полторы неделиВещи пропавшего 10 дней назад жителя Свердловской области нашли в лесу
#Анна Варнакина#Пропал человек#Пропал ребенок#Пропала#Пропали#Происшествия#Екатеринбург#Первоуральск
Подпишитесь
Региональный Минфин нашел нарушения в Минздраве и 13 больницах Свердловской области
Вчера, 08:52
Еще одну улицу перекроют в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 07:23
Станция водоподготовки «Южная» и новый водовод за 6 млрд появятся в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:53
Новый светофор запустят на одном из перекрестков Нижнего Тагила
Вчера, 08:51
Волонтеры Нижнего Тагила вновь начнут собирать гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 11:41
Влияние транспорта на воздух Нижнего Тагила оценит искусственный интеллект
Вчера, 14:48