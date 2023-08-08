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«Уехала к мужчине»: названа новая версия пропажи матери с дочкой из Первоуральска

8 августа 2023, 09:01
Фото: Е1
Силовики выдвинули новую версию пропажи 43-летней Ирины Турцаковой и ее 5-летней дочери Александры из Первоуральска.

Правоохранители считают, что женщина могла уехать к мужчине, с которым недавно познакомилась в больнице. Муж женщины и ее старшие дети не видели женщину с 6 августа, пишет Е1.

Муж увидел, что Ирины нет дома, когда вернулся с ночной смены. Женщина не в первый раз покинула дом — ранее ее привлекали к ответственности за «неисполнение обязанности по воспитанию детей».

Ищут Ирину порядка 20 страж порядка. Муж женщины сообщает, что дом ранее она покидала неоднократно.

Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие. В полицию муж Ирины обратился на следующий день после ее пропажи. Сейчас следствие полагает, что, возможно, Ирина ушла к своему новому знакомому, с которым она недавно познакомилась в больнице.

На фото он в красной майке. Из квартиры женщина успела взять свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении ребенка. Женщина с дочкой может находиться в Екатеринбурге, в Первоуральске или Новоуральске.

Всех тех, кто знает, где она, просят позвонить по телефону 02.

Мать с пятилетней дочерью пропали под Екатеринбургом
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#Дети#Первоуральск#Мать#Ребенок#Пропажа#Происшествия#Свердловская область
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