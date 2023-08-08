«Уехала к мужчине»: названа новая версия пропажи матери с дочкой из Первоуральска

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Правоохранители считают, что женщина могла уехать к мужчине, с которым недавно познакомилась в больнице. Муж женщины и ее старшие дети не видели женщину с 6 августа, пишет Е1.
Муж увидел, что Ирины нет дома, когда вернулся с ночной смены. Женщина не в первый раз покинула дом — ранее ее привлекали к ответственности за «неисполнение обязанности по воспитанию детей».
Ищут Ирину порядка 20 страж порядка. Муж женщины сообщает, что дом ранее она покидала неоднократно.
Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие. В полицию муж Ирины обратился на следующий день после ее пропажи. Сейчас следствие полагает, что, возможно, Ирина ушла к своему новому знакомому, с которым она недавно познакомилась в больнице.
На фото он в красной майке. Из квартиры женщина успела взять свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении ребенка. Женщина с дочкой может находиться в Екатеринбурге, в Первоуральске или Новоуральске.
Всех тех, кто знает, где она, просят позвонить по телефону 02.