«Уехала к мужчине»: названа новая версия пропажи матери с дочкой из Первоуральска

Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие. В полицию муж Ирины обратился на следующий день после ее пропажи. Сейчас следствие полагает, что, возможно, Ирина ушла к своему новому знакомому, с которым она недавно познакомилась в больнице.