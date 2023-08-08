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Врачам из Екатеринбурга не хватило секунды для записи ребенка в школу

8 августа 2023, 10:24
Фото: Midjourney

Врачи из Екатеринбурга заявили, что не успели записать ребенка в школу из-за работы

Врачи из Екатеринбурга не смогли записать ребенка в школу из-за 1 секунды. Сотрудники скорой помощи спасали пациента, поэтому не успели записать дочь-первоклассницу в учебное учреждение.

По прописке девочка должна была пойти в 120-ю гимназию. Прием заявлений на прием начался в ночь на 1 апреля. Супруги тогда находились на смене в реанимационной бригаде. Заявление они отправили в 0:04, пишет Е1.

В результате их ребенок оказался последним в очереди, именно на ней и закончились места в данной школе. Сюда приняли 196 детей, а она была в списке 197-й.

Семья медиков негодует, так как все дети со двора попали в гимназию, а их дочка нет.

Я даже был готов подписать контракт и пойти на СВО, лишь бы дочка попала в первый класс. Но мне сказали, что тогда льготу получим в следующем году, — сказал отец девочки.

Мама ребенка пожаловалась в администрацию президента и свердловскому губернатору, однако ее обращение спустили на нижестоящие инстанции. В самой школе сказали, что ничем помочь не могут.

В департаменте образования Екатеринбурга добавили, что в гимназии просто закончились места. Родителям предложили записать ребенка в любую из трех ближайших школ: лицей №3, школу №17 или №93.

Родителей все эти варианты не устраивают. Они обратились в прокуратуру.

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