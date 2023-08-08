Врачам из Екатеринбурга не хватило секунды для записи ребенка в школу

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По прописке девочка должна была пойти в 120-ю гимназию. Прием заявлений на прием начался в ночь на 1 апреля. Супруги тогда находились на смене в реанимационной бригаде. Заявление они отправили в 0:04, пишет Е1.
В результате их ребенок оказался последним в очереди, именно на ней и закончились места в данной школе. Сюда приняли 196 детей, а она была в списке 197-й.
Семья медиков негодует, так как все дети со двора попали в гимназию, а их дочка нет.
Я даже был готов подписать контракт и пойти на СВО, лишь бы дочка попала в первый класс. Но мне сказали, что тогда льготу получим в следующем году, — сказал отец девочки.
Мама ребенка пожаловалась в администрацию президента и свердловскому губернатору, однако ее обращение спустили на нижестоящие инстанции. В самой школе сказали, что ничем помочь не могут.
В департаменте образования Екатеринбурга добавили, что в гимназии просто закончились места. Родителям предложили записать ребенка в любую из трех ближайших школ: лицей №3, школу №17 или №93.
Родителей все эти варианты не устраивают. Они обратились в прокуратуру.