Директор поселковой школы искусств бесследно исчезла в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Данил, сын пропавшей женщины, сообщил журналистам, что его мама могла поехать к друзьям в Екатеринбург. До этого, 30 июля, она позвонила на работу и взяла больничный. Тем не менее, Елена все также не общается с семьей.
Известно, что Елена Чернова — кареглазая и темноволосая женщина со стрижкой каре. В день пропажи свердловчанка была одета в синие джинсы, а также кофту светло-синих оттенков с бело-голубыми узорами. Жительница Свердловской области взяла с собой ключи и удостоверение личности.
Тех, кто предположительно видел пропавшую, просят сообщить ее местоположение по номеру +7 (922) 614-22-25, сообщает Ура.ру.