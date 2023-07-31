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Директор поселковой школы искусств бесследно исчезла в поселке под Нижним Тагилом

31 июля 2023, 04:41
Фото: 1MI
51-летняя Елена Чернова, директор школы искусств в поселке Свободный Свердловской области, не отвечает на звонки и сообщения родственников с 27 июля — ее сын заявил о пропаже и обратился в полицию.

Данил, сын пропавшей женщины, сообщил журналистам, что его мама могла поехать к друзьям в Екатеринбург. До этого, 30 июля, она позвонила на работу и взяла больничный. Тем не менее, Елена все также не общается с семьей.

Пропавшая Елена ЧерноваПропавшая Елена Чернова
Пропавшая Елена Чернова
Фото: Ура.ру

Известно, что Елена Чернова — кареглазая и темноволосая женщина со стрижкой каре. В день пропажи свердловчанка была одета в синие джинсы, а также кофту светло-синих оттенков с бело-голубыми узорами. Жительница Свердловской области взяла с собой ключи и удостоверение личности.

Тех, кто предположительно видел пропавшую, просят сообщить ее местоположение по номеру +7 (922) 614-22-25, сообщает Ура.ру.

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