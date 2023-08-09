Премьерный показ фильма о переработке пластика прошел в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Режиссеры Дарья Хренова и Мария Линд в фильме «Царь горы» подняли проблему мирового загрязнения пластиком и привели примеры вариантов его переработки и утилизации. Показ прошел при поддержке регионального оператора «Рифей».
Главные герои фильма — музыканты из группы «Экология мысли». В создании музыки они используют инструменты, созданные собственноручно, из бутылок, пластиковых труб, ведер, сковородок и пищащих игрушек. На протяжении фильма ребята пытаются найти ответ на вопрос, что делать с долгоразлагающимся пластиком, который ежедневно тоннами оказывается на свалках. Для этого музыканты встречаются с активистами раздельного сбора отходов, узнают о микроорганизмах, способных разлагать пластик и насекомых, которые им питаются.
Кадры с беседами музыкантов сменяют архивное видео советского периода о создании изделий из пластмассы и истории о жизни людей рядом со свалками в Индии.
Мы не ставили перед собой задачи вызвать у наших зрителей чувство вины из-за того, что ежедневно люди отправляют в мусорное ведро очередную порцию пластика. Мы хотели поделиться возможными вариантами решения вопроса и пригласить людей присоединиться к обсуждению этой проблемы, — рассказала Дарья Хренова о концепции своего фильма.
После показа фильма организаторы созвонились с Дарьей, чтобы получить обратную связь и ответы на вопросы от подростков из отрядов мэра. Ребят интересовала история создания названия фильма, сроки его съемки, наличие языковых барьеров в интервью с жителями других стран. Также подростки высказали свои варианты решения вопроса по переработке пластика.
Из фильма, по словам зрителей, их впечатлила музыка группы «Экология мысли», создаваемая на необычных инструментах. А из вариантов борьбы с загрязнением пластиком им привлекли древесные жуки — зофобасы.
Кстати, организаторы наглядно продемонстрировали, как зофобасы поглощают пластик. Им питаются только личинки. Около 50 особей примерно за неделю почти полностью сгрызают небольшую пластиковую подложку.
И все-таки, по словам создателей «Царя горы», фильм не дает четких ответов на вопрос, что делать с пластиком. Тема остается открытой на сегодняшний день.
Благодаря кинотеатру «Красногвардеец» и авторам ленты «Царь горы» мы смогли увидеть современную экологическую повестку в позитивном ключе, что очень необычно. Это очень интересный формат экологического мероприятия, который уже получил положительные оценки участников и мы обязательно его повторим, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.