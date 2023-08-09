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Премьерный показ фильма о переработке пластика прошел в Нижнем Тагиле

9 августа 2023, 05:38
Фото: tagilcity.ru
Показ документального фильма о проблемах скопления пластика и его переработке прошел в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле 8 августа. Первыми зрителями стали ребята из трудовых отрядов мэра.

Режиссеры Дарья Хренова и Мария Линд в фильме «Царь горы» подняли проблему мирового загрязнения пластиком и привели примеры вариантов его переработки и утилизации. Показ прошел при поддержке регионального оператора «Рифей».

Главные герои фильма — музыканты из группы «Экология мысли». В создании музыки они используют инструменты, созданные собственноручно, из бутылок, пластиковых труб, ведер, сковородок и пищащих игрушек. На протяжении фильма ребята пытаются найти ответ на вопрос, что делать с долгоразлагающимся пластиком, который ежедневно тоннами оказывается на свалках. Для этого музыканты встречаются с активистами раздельного сбора отходов, узнают о микроорганизмах, способных разлагать пластик и насекомых, которые им питаются.

Кадры из фильма «Царь горы»Кадры из фильма «Царь горы»
Кадры из фильма «Царь горы»Кадры из фильма «Царь горы»
Кадры из фильма «Царь горы»Кадры из фильма «Царь горы»
Кадры из фильма «Царь горы»
Фото: tagilcity.ru

Кадры с беседами музыкантов сменяют архивное видео советского периода о создании изделий из пластмассы и истории о жизни людей рядом со свалками в Индии.

Мы не ставили перед собой задачи вызвать у наших зрителей чувство вины из-за того, что ежедневно люди отправляют в мусорное ведро очередную порцию пластика. Мы хотели поделиться возможными вариантами решения вопроса и пригласить людей присоединиться к обсуждению этой проблемы, — рассказала Дарья Хренова о концепции своего фильма.

После показа фильма организаторы созвонились с Дарьей, чтобы получить обратную связь и ответы на вопросы от подростков из отрядов мэра. Ребят интересовала история создания названия фильма, сроки его съемки, наличие языковых барьеров в интервью с жителями других стран. Также подростки высказали свои варианты решения вопроса по переработке пластика.

Зрители задали свои вопросы режиссеру Дарье ХреновойЗрители задали свои вопросы режиссеру Дарье Хреновой
Зрители задали свои вопросы режиссеру Дарье ХреновойЗрители задали свои вопросы режиссеру Дарье Хреновой
Зрители задали свои вопросы режиссеру Дарье ХреновойЗрители задали свои вопросы режиссеру Дарье Хреновой
Зрители задали свои вопросы режиссеру Дарье ХреновойЗрители задали свои вопросы режиссеру Дарье Хреновой
Зрители задали свои вопросы режиссеру Дарье Хреновой
Фото: tagilcity.ru

Из фильма, по словам зрителей, их впечатлила музыка группы «Экология мысли», создаваемая на необычных инструментах. А из вариантов борьбы с загрязнением пластиком им привлекли древесные жуки — зофобасы.

Кстати, организаторы наглядно продемонстрировали, как зофобасы поглощают пластик. Им питаются только личинки. Около 50 особей примерно за неделю почти полностью сгрызают небольшую пластиковую подложку.

Личинки и взрослые особи зофобасаЛичинки и взрослые особи зофобаса
Личинки и взрослые особи зофобасаЛичинки и взрослые особи зофобаса
Личинки и взрослые особи зофобаса

И все-таки, по словам создателей «Царя горы», фильм не дает четких ответов на вопрос, что делать с пластиком. Тема остается открытой на сегодняшний день.

Благодаря кинотеатру «Красногвардеец» и авторам ленты «Царь горы» мы смогли увидеть современную экологическую повестку в позитивном ключе, что очень необычно. Это очень интересный формат экологического мероприятия, который уже получил положительные оценки участников и мы обязательно его повторим, — рассказала руководитель просветительского проекта компании «Рифей» Наталья Светлакова.
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