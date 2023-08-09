Премьерный показ фильма о переработке пластика прошел в Нижнем Тагиле

Главные герои фильма — музыканты из группы «Экология мысли». В создании музыки они используют инструменты, созданные собственноручно, из бутылок, пластиковых труб, ведер, сковородок и пищащих игрушек. На протяжении фильма ребята пытаются найти ответ на вопрос, что делать с долгоразлагающимся пластиком, который ежедневно тоннами оказывается на свалках. Для этого музыканты встречаются с активистами раздельного сбора отходов, узнают о микроорганизмах, способных разлагать пластик и насекомых, которые им питаются.