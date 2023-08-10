tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Нижнем Тагиле отменен режим повышенной готовности

В Нижнем Тагиле отменен режим повышенной готовности

10 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Режим повышенной готовности отменен в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление начнет действовать с 10 августа.

Таким образом, будет признано утратившим силу постановление мэрии «О введении режима функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС „Повышенная готовность“.

Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает усиление контроля за состоянием окружающей среды, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц, непрерывный сбор, обработку и передачу органам данных о прогнозируемых ЧП и так далее.

Ранее режим ЧС был отменен в лесах Свердловской области.

Режим ЧС отменен в лесах Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловской области из-за режима ЧС усилили патрули в лесахРежим ЧС введен в Невьянском городском округе до 21 июля
#Нижний Тагил#Свердловская область#Режим повышенной готовности#Режим ЧС#Постановление#Общество#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В АНО «Волшебники» рассказали о конфликте со спасателями в Тагиле во время инва-тура
Вчера, 12:01
Сбивший женщину на Тагильском пруду владелец катера прокомментировал трагедию
Вчера, 08:24
Улицу Красноармейскую в Нижнем Тагиле перекроют на месяц
Вчера, 12:27
Батутный парк в Нижнем Тагиле выплатит ребенку 100 тысяч за перелом ноги
Вчера, 10:07
Рабочему раздробило ногу на НТМК, а мужчина расстрелял голубей в Тагиле при ребенке
Вчера, 14:23
14-летний мальчик из Свердловской области зарабатывает на разработке компьютерных игр
Сегодня, 08:43