В Нижнем Тагиле отменен режим повышенной готовности

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Таким образом, будет признано утратившим силу постановление мэрии «О введении режима функционирования сил и средств Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС „Повышенная готовность“.
Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает усиление контроля за состоянием окружающей среды, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц, непрерывный сбор, обработку и передачу органам данных о прогнозируемых ЧП и так далее.
Ранее режим ЧС был отменен в лесах Свердловской области.