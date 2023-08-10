В Нижнем Тагиле отменен режим повышенной готовности

Напомним, что режим повышенной готовности подразумевает усиление контроля за состоянием окружающей среды, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц, непрерывный сбор, обработку и передачу органам данных о прогнозируемых ЧП и так далее.