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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Пожилой мужчина выпал из окна в Нижнем Тагиле

Пожилой мужчина выпал из окна в Нижнем Тагиле

11 августа 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле пожилой мужчина выпал из окна высотки на улице Гвардейской, 45. Все это видели прохожие.

По словам очевидцев, сперва дедушка выкинул из окна на улицу подушку, а затем выпал сам, пишет АН «Между строк» очевидица происшествия.

При этом, когда мужчина начал вылезать с балкона, ему стала кричать соседка. Он не послушал ее и все же вывалился. Известно, что он жил один.

В полиции сказали, что уже разбираются в инциденте. На место приезжала скорая и спасатели. О состоянии пострадавшего пока нет никаких данных.

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#Нижний Тагил#Падение из окна#Дедушка#Пожилой мужчина#Происшествия#Дарья Сорокина
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