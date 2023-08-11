Пожилой мужчина выпал из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
По словам очевидцев, сперва дедушка выкинул из окна на улицу подушку, а затем выпал сам, пишет АН «Между строк» очевидица происшествия.
При этом, когда мужчина начал вылезать с балкона, ему стала кричать соседка. Он не послушал ее и все же вывалился. Известно, что он жил один.
В полиции сказали, что уже разбираются в инциденте. На место приезжала скорая и спасатели. О состоянии пострадавшего пока нет никаких данных.