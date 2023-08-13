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Девушка в Екатеринбурге пострадала после падения с электросамоката

Девушка в Екатеринбурге пострадала после падения с электросамоката

13 августа 2023, 12:38
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
16-летняя девушка в Екатеринбурге серьезно пострадала, упав с электросамоката. Происшествие случилось на перекрестке Никонова — Царская.

Пострадавшую екатеринбурженку отвезли в больницу сотрудники скорой помощи. На место инцидента выехали сотрудники ГИБДД, пишет Е1.

Автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 31 июля 2023 года в Екатеринбурге девочка-подросток, катавшаяся на электросамокате, сбила мальчика, из-за чего он рухнул на асфальт.

Пострадавший ребенок получил ссадины и ушибы, а также он получил удар под левым глазом. Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением по факту наезда девочки на ее сына.

Подросток на электросамокате сбила мальчика в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Авария#Пострадавшая#ГИБДД#ДТП#Происшествие#Скорая помощь#Электросамокат#Девушка#Инспекторы
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