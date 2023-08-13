Девушка в Екатеринбурге пострадала после падения с электросамоката

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Пострадавшую екатеринбурженку отвезли в больницу сотрудники скорой помощи. На место инцидента выехали сотрудники ГИБДД, пишет Е1.
Автоинспекторы выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Напомним, 31 июля 2023 года в Екатеринбурге девочка-подросток, катавшаяся на электросамокате, сбила мальчика, из-за чего он рухнул на асфальт.
Пострадавший ребенок получил ссадины и ушибы, а также он получил удар под левым глазом. Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением по факту наезда девочки на ее сына.