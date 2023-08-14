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Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Гул посреди ночи напугал жителей Екатеринбурга

Громкий протяжный гул посреди ночи напугал жителей Екатеринбурга

14 августа 2023, 09:37
Фото: 1MI

Гул посреди ночи напугал жителей Екатеринбурга

В Екатеринбурге местные жители напугались шума, который раздавался посреди ночи. Очевидцы сообщают о громком протяжном гуле.

Он разносится в районе улиц Пальмиро Тольятти, Посадской и Белореченской. Слышали его и люди, живущие близ Автовокзала, пишет Е1.

Непонятно, но очень громко. Похоже на китов или пароходы, — сказала екатеринбурженка.

До этого сообщалось, что в разных районах Екатеринбурга слышался звук, похожий на приближающийся и отдаляющийся самолет. Ранее же екатеринбуржцев напугал самолет, круживший над их домами два дня.

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#Екатеринбург#Гул#Шум#Ночь#Звуки#Происшествия#Дарья Сорокина
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