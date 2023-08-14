Громкий протяжный гул посреди ночи напугал жителей Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Он разносится в районе улиц Пальмиро Тольятти, Посадской и Белореченской. Слышали его и люди, живущие близ Автовокзала, пишет Е1.
Непонятно, но очень громко. Похоже на китов или пароходы, — сказала екатеринбурженка.
До этого сообщалось, что в разных районах Екатеринбурга слышался звук, похожий на приближающийся и отдаляющийся самолет. Ранее же екатеринбуржцев напугал самолет, круживший над их домами два дня.