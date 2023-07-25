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Массовая перестрелка во дворе напугала жителей Челябинска

25 июля 2023, 08:56
Фото: 1MI
В Челябинске группа парней устроила на улице перестрелку салютными пистолетами, чем напугала жителей соседних домов и прохожих.

Стреляли друг в друга около 25 человек, некоторые из них были в масках, пишет «Ural Mash | Урал Мэш». Также между ними была драка.

Все это происходило на улице Цимлянской. Стражам порядка удалось задержать некоторых дерущихся. Они пояснили, что конфликт у них разгорелся из-за личной неприязни.

В настоящий момент полицейские занимаются поиском остальных участников потасовки. Сообщается об одном пострадавшем человеке.

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