Массовая перестрелка во дворе напугала жителей Челябинска

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Стреляли друг в друга около 25 человек, некоторые из них были в масках, пишет «Ural Mash | Урал Мэш». Также между ними была драка.
Все это происходило на улице Цимлянской. Стражам порядка удалось задержать некоторых дерущихся. Они пояснили, что конфликт у них разгорелся из-за личной неприязни.
В настоящий момент полицейские занимаются поиском остальных участников потасовки. Сообщается об одном пострадавшем человеке.