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Участница драки на парковке в Екатеринбурге объяснилась

28 июня 2023, 10:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге девочка-подросток, которая участвовала в массовой драке на парковке, объяснила свое поведение.

Драка произошла на автостоянке Veer Mall. Школьница объяснила, почему произошел конфликт. Согласно кадрам с видео, снятого еще весной, несколько девочек избили свою ровесницу, пишет Е1.

Участница драки рассказала, что махать кулаками они начали после того, как девочка, которую в результате избили, распылила перцовый баллон в лицо одной из оппоненток. Также она якобы грозилась разбить лицо другим девочкам.

Те сначала призвали на словах «ответить за базар», потом посыпался мат и оскорбления, а затем и драка.

Охранник подходил и спрашивал, надо ли вызвать полицию, мы отказались, потому что хотели решить все мирно. После чего она достала перцовку, мы не хотели разборок и драк. Но как реагировать, когда ты разговариваешь с человеком и он на тебя нападает, — сказала девочка.

Также школьница добавила, что ей стыдно за прошедшее и что поступили они не по-людски. В полиции сообщили, что все участницы конфликта установлены.

Известно, что все участницы перепалки — девушки 16–17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. Трех девушек привлекли к административной ответственности.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Парковка#Драка#Стоянка#Школьницы#Полиция#Происшествия
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