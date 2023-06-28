Участница драки на парковке в Екатеринбурге объяснилась

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Драка произошла на автостоянке Veer Mall. Школьница объяснила, почему произошел конфликт. Согласно кадрам с видео, снятого еще весной, несколько девочек избили свою ровесницу, пишет Е1.
Участница драки рассказала, что махать кулаками они начали после того, как девочка, которую в результате избили, распылила перцовый баллон в лицо одной из оппоненток. Также она якобы грозилась разбить лицо другим девочкам.
Те сначала призвали на словах «ответить за базар», потом посыпался мат и оскорбления, а затем и драка.
Охранник подходил и спрашивал, надо ли вызвать полицию, мы отказались, потому что хотели решить все мирно. После чего она достала перцовку, мы не хотели разборок и драк. Но как реагировать, когда ты разговариваешь с человеком и он на тебя нападает, — сказала девочка.
Также школьница добавила, что ей стыдно за прошедшее и что поступили они не по-людски. В полиции сообщили, что все участницы конфликта установлены.
Известно, что все участницы перепалки — девушки 16–17 лет, проживающие в Орджоникидзевском районе. Трех девушек привлекли к административной ответственности.