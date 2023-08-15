Селу Большая Лая исполняется 300 лет: список мероприятий

Известно, что Большая Лая — это село с многовековой историей, которое было основано в 1723 году. Все торжественные мероприятия, которые состоятся в этот день, организует администрация Горноуральского городского округа. Праздник также будет посвящен 58-й годовщине со дня образования Пригородного района.