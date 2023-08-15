Селу Большая Лая исполняется 300 лет: список мероприятий

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Известно, что Большая Лая — это село с многовековой историей, которое было основано в 1723 году. Все торжественные мероприятия, которые состоятся в этот день, организует администрация Горноуральского городского округа. Праздник также будет посвящен 58-й годовщине со дня образования Пригородного района.
В 12:00 состоится открытие памятного камня, а в 13:00 — музейной экспозиции «Память сохраним в веках».
В это же время начнется работа торговых точек, аттракционов, творческих и спортивных локаций, фотовыставка и многое другое. В 14:00 состоится торжественное мероприятие в честь юбилея Большой Лаи.
На 15:00 запланировано начало торжественного блока, посвященного 58-й годовщине со дня образования Пригородного района. В 16:00 начнется детская игровая программа.
На 17:00 запланирован концерт от различных коллективов, а на 19:00 — концерт кавер-группы «Формат звука». В 20:00 начнется дискотека, а в 22:00 — световое шоу.