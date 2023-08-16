Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
8 августа был вынесен приговор двоим мужчинам по ч. 5 ст. 337 УК РФ, — самовольное оставление воинской части на срок более месяца. Обоим назначили исправительную колонию общего режима. Под стражу они были взяты в зале суда.
А 14 августа приговор вынесли еще одному тагильскому военному — по этой же статье. Так как у него нашлось множество смягчающих обстоятельств, ему назначили пять лет условного срока с испытательным сроком 4 года. Своим поведением он должен доказать свое исправление, отметили в суде.
А 26 июля приговор вынесли еще одному военнослужащему. Его стали судить за неявку в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть продолжительностью свыше десяти суток.
Известно, что мужчина закончил лечение в больнице и был отправлен для дальнейшего прохождения военной службы, но он не явился в военную комендатуру, а после выписки ушел домой. Ему назначили 3 года условного срока с испытательным сроком 2 года.