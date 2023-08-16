Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части

А 14 августа приговор вынесли еще одному тагильскому военному — по этой же статье. Так как у него нашлось множество смягчающих обстоятельств, ему назначили пять лет условного срока с испытательным сроком 4 года. Своим поведением он должен доказать свое исправление, отметили в суде.