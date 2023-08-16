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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Четверо военных в Нижнем Тагиле осуждены за самовольное оставление части

Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части

16 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI

Четверо военных в Нижнем Тагиле осуждены за самовольное оставление части

Четыре военнослужащих из Нижнего Тагила получили наказание за то, что оставили свои части.

8 августа был вынесен приговор двоим мужчинам по ч. 5 ст. 337 УК РФ, — самовольное оставление воинской части на срок более месяца. Обоим назначили исправительную колонию общего режима. Под стражу они были взяты в зале суда.

А 14 августа приговор вынесли еще одному тагильскому военному — по этой же статье. Так как у него нашлось множество смягчающих обстоятельств, ему назначили пять лет условного срока с испытательным сроком 4 года. Своим поведением он должен доказать свое исправление, отметили в суде.

А 26 июля приговор вынесли еще одному военнослужащему. Его стали судить за неявку в срок без уважительных причин на службу в воинскую часть продолжительностью свыше десяти суток.

Известно, что мужчина закончил лечение в больнице и был отправлен для дальнейшего прохождения военной службы, но он не явился в военную комендатуру, а после выписки ушел домой. Ему назначили 3 года условного срока с испытательным сроком 2 года.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Военные#Условный срок#Неявка на службу#Военная комендатура#Больница#УК РФ#Происшествия#Эксклюзив
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