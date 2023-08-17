«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле

Соседка рассказала о падении ребенка из окна в Нижнем Тагиле

Соседка семьи из общежития на улице Окунева в Нижнем Тагиле, где из окна выпал ребенок, рассказала TagilCity.ru о первых минутах трагедии. По словам соседки, что мать ребенка в это время распивала спиртные напитки в соседнем доме, однако в ПДН отмечают, что запаха алкоголя от женщины не было.