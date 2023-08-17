«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Было вечером около 8 часов. Я в окно выглянула. У меня у соседей ребенок услышал шлепок, выскочил на балкон, а там ребенок уже лежит. Перепугались все, — вспоминает женщина.
В это время матери мальчика дома не было, с ним остались ее старшие дети 10 и 11 лет. Как рассказали TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила, семья ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. Проблемность семьи подтверждают и соседи по общежитию:
Родители в соседнем общежитии пили, а он с детьми остался и шваркнулся на асфальт. Его уже в Екатеринбург отправили. Они же изначально на учёте состояли везде, то ли изымали их, то ли что. Они из соседнего двора пьяные бежали, болтались. С мужчиной каким-то она была, не знаю, муж это или не муж.
Однако правоохранители отмечают, что женщина отрицает употребление алкоголя в тот день. Решение по дальнейшей судьбе детей будут принимать компетентные органы.
Сейчас ребенок с тяжелыми травмами (головы и нижних конечностей) госпитализирован в Екатеринбург.