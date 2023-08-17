tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Соседка рассказала о падении ребенка из окна в Нижнем Тагиле

«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 11:46
Фото: tagilcity.ru

Соседка рассказала о падении ребенка из окна в Нижнем Тагиле

Соседка семьи из общежития на улице Окунева в Нижнем Тагиле, где из окна выпал ребенок, рассказала TagilCity.ru о первых минутах трагедии. По словам соседки, что мать ребенка в это время распивала спиртные напитки в соседнем доме, однако в ПДН отмечают, что запаха алкоголя от женщины не было.
Было вечером около 8 часов. Я в окно выглянула. У меня у соседей ребенок услышал шлепок, выскочил на балкон, а там ребенок уже лежит. Перепугались все, — вспоминает женщина.
Подъезд общежития, где произошло ЧППодъезд общежития, где произошло ЧП
Дом по ул. Окунева, где выпал ребенокДом по ул. Окунева, где выпал ребенок
Подъезд общежития, где произошло ЧП
Фото: tagilcity.ru

В это время матери мальчика дома не было, с ним остались ее старшие дети 10 и 11 лет. Как рассказали TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила, семья ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. Проблемность семьи подтверждают и соседи по общежитию:

Родители в соседнем общежитии пили, а он с детьми остался и шваркнулся на асфальт. Его уже в Екатеринбург отправили. Они же изначально на учёте состояли везде, то ли изымали их, то ли что. Они из соседнего двора пьяные бежали, болтались. С мужчиной каким-то она была, не знаю, муж это или не муж.

Однако правоохранители отмечают, что женщина отрицает употребление алкоголя в тот день. Решение по дальнейшей судьбе детей будут принимать компетентные органы. 

Сейчас ребенок с тяжелыми травмами (головы и нижних конечностей) госпитализирован в Екатеринбург. 

Мать ребенка бежала из соседнего двораМать ребенка бежала из соседнего двора
Мать ребенка бежала из соседнего двора
Фото: tagilcity.ru
Выпавшего из окна ребенка в Нижнем Тагиле перевезли в Екатеринбург
Узнать подробнее
Читайте также:
Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в ТагилеСтали известны подробности выпадения из окна ребенка в Нижнем Тагиле
#Александра Логинова#Эксклюзив#Происшествия#Ребенок#Падение#Падение из окна#Алкоголь#Полиция#Семья#Многодетная семья#Нижний Тагил#Дети
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
Сегодня, 07:38
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Вчера, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Вчера, 10:34
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Вчера, 03:34