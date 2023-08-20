В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Это произошло 19 августа. В администрации сказали, что открытого огня и задымления не было. Однако всех посетителей эвакуировали, как это положено по технике безопасности.
Сотрудники и охрана ТЦ осмотрели помещения. После проверки и отсутствия реальной опасности всех впустили обратно.
Ранее, 16 августа, на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге прошла эвакуация десятков человек. Причиной для тревоги стала оставленная сумка.