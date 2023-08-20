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В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр

20 августа 2023, 07:16
Фото: 1MI
ТРЦ «Мегаполис» эвакуировали в Екатеринбурге. В здании сработала пожарная сигнализация.

Это произошло 19 августа. В администрации сказали, что открытого огня и задымления не было. Однако всех посетителей эвакуировали, как это положено по технике безопасности.

Сотрудники и охрана ТЦ осмотрели помещения. После проверки и отсутствия реальной опасности всех впустили обратно.

Ранее, 16 августа, на станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге прошла эвакуация десятков человек. Причиной для тревоги стала оставленная сумка.

В Екатеринбурге на станции метро «Уралмаш» эвакуировали пассажиров
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#Екатеринбург#Торговый центр#Пожарная сигнализация#Эвакуация#Администрация#Огонь#Происшествия#Дарья Сорокина
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