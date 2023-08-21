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Published Сегодня, 16:05

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Updated Сегодня, 16:05

Начальник ДПС в Екатеринбурге попался на прослушке сотрудников

Начальник ДПС в Екатеринбурге попался на прослушке сотрудников

21 августа 2023, 16:05
Фото: 1MI
45-летний командир спецроты ДПС в Екатеринбурге просил своего заместителя записывать разговор с одним из подчиненных на диктофон.

Записывающее устройство он приобрел в 2020 году по объявлению в интернете. Недавно он решил использовать диктофон после того, как один из подчиненных ему сотрудников не вышел на работу и не сказал причину своего отсутствия, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Для выяснения причины начальник велел своей заместительнице поговорить с этим сотрудником, записав весь разговор на диктофон. Она выполнила указание, после чего отправилась к вышестоящему начальству с жалобой.

В Следственном комитете организовали проверку по факту инцидента. Диктофон отправили на экспертизу, где было составлено заключение о «техническом оборудовании для негласного получения информации».

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге подозревается в организации тайного прослушивания своего подчиненного.

Сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге подозревается в организации прослушки подчиненного
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Инцидент#Полиция#ЧП#Проверка#Прослушка#Диктофон#Подчиненный#ДПС#Происшествия
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