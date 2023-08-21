Начальник ДПС в Екатеринбурге попался на прослушке сотрудников

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Записывающее устройство он приобрел в 2020 году по объявлению в интернете. Недавно он решил использовать диктофон после того, как один из подчиненных ему сотрудников не вышел на работу и не сказал причину своего отсутствия, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Для выяснения причины начальник велел своей заместительнице поговорить с этим сотрудником, записав весь разговор на диктофон. Она выполнила указание, после чего отправилась к вышестоящему начальству с жалобой.
В Следственном комитете организовали проверку по факту инцидента. Диктофон отправили на экспертизу, где было составлено заключение о «техническом оборудовании для негласного получения информации».
Напомним, в июле 2023 года стало известно, что сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге подозревается в организации тайного прослушивания своего подчиненного.