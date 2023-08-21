Начальник ДПС в Екатеринбурге попался на прослушке сотрудников

Записывающее устройство он приобрел в 2020 году по объявлению в интернете. Недавно он решил использовать диктофон после того, как один из подчиненных ему сотрудников не вышел на работу и не сказал причину своего отсутствия, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».