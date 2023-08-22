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Чиновник из Екатеринбурга запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

Чиновник из Екатеринбурга запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

22 августа 2023, 07:52
Фото: Midjourney
Сотрудник МКУ «Управление капстроительства Екатеринбурга» запустил беспилотник, невзирая на запрет, который действует на территории региона.

Екатеринбуржцы заволновались и позвонили в МВД. Чиновника оперативно задержали прибывшие полицейские, пишет Ural Mash.

Известно, что чиновник пытался скрыться от стражей порядка, однако попал в пробку. Все это происходило на прошлой неделе.

Далее, как рассказывает источник, запустившего беспилотник начальника управления Евгения Бакирова вызывали на разговор в администрацию. Однако серьезного наказания ему удалось избежать. Какие меры в отношении него были приняты, пока неизвестно.

В полиции рассказали, что все это происходило 15 августа. На место выезжали сотрудники отдела полиции №4. Беспилотник они забрали и направили на экспертизу в Росавиацию.

В Свердловской области появится центр беспилотников
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#Происшествия#Полиция#Экспертиза#МВД#Беспилотник#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Росавиация
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