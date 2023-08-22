Чиновник из Екатеринбурга запустил беспилотник и пытался скрыться от полиции

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Екатеринбуржцы заволновались и позвонили в МВД. Чиновника оперативно задержали прибывшие полицейские, пишет Ural Mash.
Известно, что чиновник пытался скрыться от стражей порядка, однако попал в пробку. Все это происходило на прошлой неделе.
Далее, как рассказывает источник, запустившего беспилотник начальника управления Евгения Бакирова вызывали на разговор в администрацию. Однако серьезного наказания ему удалось избежать. Какие меры в отношении него были приняты, пока неизвестно.
В полиции рассказали, что все это происходило 15 августа. На место выезжали сотрудники отдела полиции №4. Беспилотник они забрали и направили на экспертизу в Росавиацию.