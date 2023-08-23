В Нижнем Тагиле между центром и Вагонкой восстановлено движение трамваев

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Все вагоны трамваев по данному маршруту продолжат ездить по прежнему расписанию, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».
Напомним, 23 августа 2023 года трамвайное движение было приостановлено из-за коммунальной аварии — Восточное шоссе оказалось затопленным горячей водой из-за поломки на технических сетях промышленного предприятия ЕВРАЗ НТМК.
Вскоре специалисты приступили к устранению повреждения. По словам главы управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрея Лебедева, вода сейчас уже спала, а также при помощи других сетей на месте аварии восстановили водоснабжение.