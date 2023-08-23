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В Нижнем Тагиле между центром и Вагонкой восстановлено движение трамваев

В Нижнем Тагиле между центром и Вагонкой восстановлено движение трамваев

23 августа 2023, 07:06
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле восстановлено трамвайное движение между центром города и Дзержинским районом.

Все вагоны трамваев по данному маршруту продолжат ездить по прежнему расписанию, рассказали в МУП «Тагильский трамвай».

Напомним, 23 августа 2023 года трамвайное движение было приостановлено из-за коммунальной аварии — Восточное шоссе оказалось затопленным горячей водой из-за поломки на технических сетях промышленного предприятия ЕВРАЗ НТМК.

Вскоре специалисты приступили к устранению повреждения. По словам главы управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Андрея Лебедева, вода сейчас уже спала, а также при помощи других сетей на месте аварии восстановили водоснабжение.

Причиной затопления на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле стала авария на ЕВРАЗ НТМК
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#Нижний Тагил#Город#Специалисты#ЧП#Трамвай#Коммунальная авария#Поломка#Городское хозяйство#Вагоны#Елизавета Зиборова#Инцидент#МУП «Тагильский трамвай»
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