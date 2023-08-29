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Жительница Свердловской области заплатит 100 тысяч штрафа за ложный донос

Свердловчанка написала ложный донос об изнасиловании и получила штраф

29 августа 2023, 08:16
Фото: Midjourney

Жительница Свердловской области заплатит 100 тысяч штрафа за ложный донос

Жительницу поселка Шаля Свердловской области оштрафуют за то, что она написала ложный донос об изнасиловании.

Теперь ей предстоит заплатить 100 тысяч рублей мужчине, которого она оклеветала, пишет Ура.ру.

Известно, что девушка Елена решила написать на своего знакомого Андрея заявление в полицию. В нем Елена утверждала, что знакомый изнасиловал ее. Позднее же следствию удалось установить, что никакого насилия не было, а девушка таким образом просто мстила Андрею.

На допросах в полиции Елена сообщала, что насилие происходило в машине Андрея. Разобравшись в ситуации, силовики возбудили уголовное дело на Елену — за ложный донос. Штраф в размере 100 тысяч рублей ей уже назначен в суде.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Штраф#Изнасилование#Дарья Сорокина
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