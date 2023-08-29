Свердловчанка написала ложный донос об изнасиловании и получила штраф

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Теперь ей предстоит заплатить 100 тысяч рублей мужчине, которого она оклеветала, пишет Ура.ру.
Известно, что девушка Елена решила написать на своего знакомого Андрея заявление в полицию. В нем Елена утверждала, что знакомый изнасиловал ее. Позднее же следствию удалось установить, что никакого насилия не было, а девушка таким образом просто мстила Андрею.
На допросах в полиции Елена сообщала, что насилие происходило в машине Андрея. Разобравшись в ситуации, силовики возбудили уголовное дело на Елену — за ложный донос. Штраф в размере 100 тысяч рублей ей уже назначен в суде.