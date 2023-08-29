Свердловчанка написала ложный донос об изнасиловании и получила штраф

Известно, что девушка Елена решила написать на своего знакомого Андрея заявление в полицию. В нем Елена утверждала, что знакомый изнасиловал ее. Позднее же следствию удалось установить, что никакого насилия не было, а девушка таким образом просто мстила Андрею.