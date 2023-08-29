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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области

Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области

29 августа 2023, 12:25
Фото: Midjourney
В Челябинской области упал вертолет Ми-8. На его борту находились три члена экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Известно, что вертолет потерпел крушение в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Об этом сообщается в сообществе «Ural Mash | Урал Мэш».

Очевидцы событий утверждают, что сперва вертолет вилял в разные стороны, а затем упал на землю. При этом взрывов слышно не было.

По данным издания, погибшие — командир, правый летчик и бортинженер. Пассажиров на борту не было. Рядом с местом падения находится трасса М5 и военный аэродром Шагол.

Предварительно известно, что вертолет упал из-за отказа техники. Это случилось во время тренировочного полета: экипаж отрабатывал маневр взлет-посадка.

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#Происшествия#Аэродром#Челябинская область#Очевидцы#Крушение#Вертолет#Дарья Сорокина
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