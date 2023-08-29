Вертолет Ми-8 разбился в Челябинской области

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Известно, что вертолет потерпел крушение в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Об этом сообщается в сообществе «Ural Mash | Урал Мэш».
Очевидцы событий утверждают, что сперва вертолет вилял в разные стороны, а затем упал на землю. При этом взрывов слышно не было.
По данным издания, погибшие — командир, правый летчик и бортинженер. Пассажиров на борту не было. Рядом с местом падения находится трасса М5 и военный аэродром Шагол.
Предварительно известно, что вертолет упал из-за отказа техники. Это случилось во время тренировочного полета: экипаж отрабатывал маневр взлет-посадка.