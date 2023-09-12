В Свердловской области утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Повышение пройдет поэтапно, первый этап намечен на 1 июля 2024 года. В результате планомерного роста цен, вывоз кубометра мусора к июлю 2026 года обойдется в 742 рубля 18 копеек. Новые расценки несколько отличаются от тех, что были в предварительном документе, обнародованном в конце прошлого месяца.