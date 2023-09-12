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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Свердловской области утверждены новые тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области утверждены новые тарифы на вывоз мусора

12 сентября 2023, 13:27
Фото: Midjourney
Вывоз мусора продолжит дорожать и постепенно повысится на 115 рублей 12 копеек в течение следующих трех лет, о чем стало известно из опубликованных расценок Региональной энергокомиссии (РЭК).

В настоящий момент «Спецавтобаза», работающая в Екатеринбурге и 34 районах области, вывозит кубометр мусора за 627 рублей 6 копеек.

Повышение пройдет поэтапно, первый этап намечен на 1 июля 2024 года. В результате планомерного роста цен, вывоз кубометра мусора к июлю 2026 года обойдется в 742 рубля 18 копеек. Новые расценки несколько отличаются от тех, что были в предварительном документе, обнародованном в конце прошлого месяца.

Стоимость вывоза мусора рассчитывается благодаря нормативам. В Екатеринбурге норматив для частных домов — 0,261 кубического метра, для многоквартирных — 0,213 кубического метра. Текущая ставка на каждого жильца частного дома — 163,66 рубля, многоквартирного — 133,56.

В Свердловской области вырастут тарифы на вывоз мусора
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