В Свердловской области утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В настоящий момент «Спецавтобаза», работающая в Екатеринбурге и 34 районах области, вывозит кубометр мусора за 627 рублей 6 копеек.
Повышение пройдет поэтапно, первый этап намечен на 1 июля 2024 года. В результате планомерного роста цен, вывоз кубометра мусора к июлю 2026 года обойдется в 742 рубля 18 копеек. Новые расценки несколько отличаются от тех, что были в предварительном документе, обнародованном в конце прошлого месяца.
Стоимость вывоза мусора рассчитывается благодаря нормативам. В Екатеринбурге норматив для частных домов — 0,261 кубического метра, для многоквартирных — 0,213 кубического метра. Текущая ставка на каждого жильца частного дома — 163,66 рубля, многоквартирного — 133,56.