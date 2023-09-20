Екатеринбург объявлен местом проведения чемпионата России по легкой атлетике

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Соревнования пройдут в уральской столице в середине августа, о чем сообщается в плане календаря, опубликованном на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). За право провести зимний чемпионат поборются Волгоград, Тольятти и Москва.
В этом году национальный турнир по легкой атлетике проводился в Челябинске — наряду с россиянами в нем поучаствовали спортсмены из Беларуси, которых также заблокировали в международных состязаниях.
Напомним, в августе в Нижнем Тагиле прошел любительский чемпионат по уличной атлетике.