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Всероссийский чемионат по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге в 2024 году

Екатеринбург объявлен местом проведения чемпионата России по легкой атлетике

20 сентября 2023, 15:49
Фото: 1MI

Всероссийский чемионат по легкой атлетике пройдет в Екатеринбурге в 2024 году

Местом проведения летнего чемпионата России по легкой атлетике в 2024 году станет Екатеринбург.

Соревнования пройдут в уральской столице в середине августа, о чем сообщается в плане календаря, опубликованном на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). За право провести зимний чемпионат поборются Волгоград, Тольятти и Москва.

В этом году национальный турнир по легкой атлетике проводился в Челябинске — наряду с россиянами в нем поучаствовали спортсмены из Беларуси, которых также заблокировали в международных состязаниях.

Напомним, в августе в Нижнем Тагиле прошел любительский чемпионат по уличной атлетике.

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#Спорт#Турнир#Легкая атлетика#Чемпионат#Всероссийский турнир#Екатеринбург#Григорий Орлов
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