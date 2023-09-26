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В Госдуме призвали свердловчан пожаловаться на работу «Почты России»

Свердловчанам предложили составить список жалоб на работу «Почты России»

26 сентября 2023, 10:13
Фото: 1MI

В Госдуме призвали свердловчан пожаловаться на работу «Почты России»

Россияне и жители Свердловской области в частности могут поучаствовать в деле улучшения качества работы «Почты России».

Так, в преддверии встречи с руководством «Почты России» депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов открыл прием жалоб граждан на работу компании — оставить отзыв можно в личном сообщении во «ВКонтакте». Парламентарий уверен, что замечания жителей помогут улучшить результаты встречи с представителями государственного почтового сервиса.

Предварительно информацию о работе «почтовиков» запросил у глав городов и районов, входящих в состав избирательного округа. Уже получаю ответы, — добавил Иванов.
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#Общество#Свердловская область#Депутат#Госдума#Посылка#Почта России#Почта#Логистика#Григорий Орлов
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