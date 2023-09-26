Свердловчанам предложили составить список жалоб на работу «Почты России»

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Так, в преддверии встречи с руководством «Почты России» депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов открыл прием жалоб граждан на работу компании — оставить отзыв можно в личном сообщении во «ВКонтакте». Парламентарий уверен, что замечания жителей помогут улучшить результаты встречи с представителями государственного почтового сервиса.
Предварительно информацию о работе «почтовиков» запросил у глав городов и районов, входящих в состав избирательного округа. Уже получаю ответы, — добавил Иванов.