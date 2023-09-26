Свердловчанам предложили составить список жалоб на работу «Почты России»

Так, в преддверии встречи с руководством «Почты России» депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов открыл прием жалоб граждан на работу компании — оставить отзыв можно в личном сообщении во «ВКонтакте». Парламентарий уверен, что замечания жителей помогут улучшить результаты встречи с представителями государственного почтового сервиса.