В ЗАТО Свободный ограничена подача воды по ночам

Отмечается, что по всем вопросам касательно воды можно звонить в отдел городского хозяйства администрации ГО ЗАТО Свободный по телефону 8 (34345) 5-84-02. Также обращаться можно в ЕДДС по телефону 8 (34345) 5-82-86, 4-81-01.