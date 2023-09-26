В ЗАТО Свободный ограничена подача воды по ночам

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
По словам главы закрытого города, это связано с проведением ремонтных работ в системе водоснабжения городского округа.
К настоящему моменту приобретено необходимое оборудование, в течение суток работы закончатся и водоснабжение будет работать как и прежде.
Отмечается, что по всем вопросам касательно воды можно звонить в отдел городского хозяйства администрации ГО ЗАТО Свободный по телефону 8 (34345) 5-84-02. Также обращаться можно в ЕДДС по телефону 8 (34345) 5-82-86, 4-81-01.
Ранее жители Первоуральска жаловались на воду из-под крана. Они утверждали, что вода грязная и неприятно пахнет.