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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В ЗАТО Свободный ограничена подача воды по ночам

В ЗАТО Свободный ограничена подача воды по ночам

26 сентября 2023, 08:28
Фото: 1MI
Глава ЗАТО Свободный Александр Иванов рассказал, что в городе в ночное время ограничена подача воды.

По словам главы закрытого города, это связано с проведением ремонтных работ в системе водоснабжения городского округа.

К настоящему моменту приобретено необходимое оборудование, в течение суток работы закончатся и водоснабжение будет работать как и прежде.

Отмечается, что по всем вопросам касательно воды можно звонить в отдел городского хозяйства администрации ГО ЗАТО Свободный по телефону 8 (34345) 5-84-02. Также обращаться можно в ЕДДС по телефону 8 (34345) 5-82-86, 4-81-01.

Ранее жители Первоуральска жаловались на воду из-под крана. Они утверждали, что вода грязная и неприятно пахнет.

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#Общество#Первоуральск#Администрация#Водоснабжение#ЗАТО Свободный#ЕДДС#Ремонтные работы#Городское хозяйство#Дарья Сорокина#Подача воды
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