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Жительница Екатеринбурга в автосалоне купила инструкцию к снегоходу за 300 тысяч

Жительница Екатеринбурга в автосалоне купила инструкцию к снегоходу за 300 тысяч

27 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Екатеринбурге женщина в автосалоне вместе с машиной Audi купила инструкцию к снегоходу за 300 тысяч рублей.

Документ ей был не нужен, а просто оказался навязанной услугой со стороны продавцов, сообщает Е1.

По словам покупательницы, ей навязали ненужную ей инструкцию к снегоходу. Этот транспорт она не планировала приобретать.

За документ она заплатила 300 тысяч рублей. Средства она уже вернула через суд. Покупку женщина совершала зимой прошлого года. Она приобрела в салоне подержанный Audi Q5. За машиной она летела в Санкт-Петербург в автосалон «Рольф».

Сам автомобиль стоил 2,15 миллиона рублей. Только приехав домой, женщина поняла, что отдала деньги зря, так как все эти услуги ей не были нужны, а ехала она просто за машиной.

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#Суд#Мошенничество#Автосалон#Снегоход#Инструкция#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Подержанный автомобиль#Рольф#Дополнительные услуги
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