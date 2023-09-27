Жительница Екатеринбурга в автосалоне купила инструкцию к снегоходу за 300 тысяч

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Документ ей был не нужен, а просто оказался навязанной услугой со стороны продавцов, сообщает Е1.
По словам покупательницы, ей навязали ненужную ей инструкцию к снегоходу. Этот транспорт она не планировала приобретать.
За документ она заплатила 300 тысяч рублей. Средства она уже вернула через суд. Покупку женщина совершала зимой прошлого года. Она приобрела в салоне подержанный Audi Q5. За машиной она летела в Санкт-Петербург в автосалон «Рольф».
Сам автомобиль стоил 2,15 миллиона рублей. Только приехав домой, женщина поняла, что отдала деньги зря, так как все эти услуги ей не были нужны, а ехала она просто за машиной.