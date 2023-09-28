В Абхазии учительницу из Екатеринбурга арестовали за похищение внука

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В 2019 году свердловчанка познакомилась с будущим мужем, переехала в его родную Абхазию и через год родила ребенка. Вскоре брак пошел прахом: выяснилось, что у мужчины уже была семья и дети.
Когда малышу исполнился год и два месяца, отец забрал его к себе, несмотря на несогласие супруги.
Он позвонил, спросил, где мы. Думала, как обычно, встретимся и уедет. А он выхватил ребенка из коляски, посадил в машину и уехал, — рассказала свердловчанка E1.RU.
Родители девушки возмутились поступком бывшего зятя и, приехав в Абхазию, забрали у него внука. Местная прокуратура возбудила против пенсионеров уголовное дело о похищении человека — у россиян отобрали документы и поместили их в изолятор, опекунство над ребенком тем временем оформила гражданская жена абхазца.
В ходе разбирательства с учительницы сняли обвинения, но ее супругу все еще грозит 12-летний срок.