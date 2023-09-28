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В Абхазии учительницу из Екатеринбурга арестовали за похищение внука

В Абхазии учительницу из Екатеринбурга арестовали за похищение внука

28 сентября 2023, 11:57
Фото: 1MI
В Абхазии полиция задержала пожилую учительницу из Екатеринбурга по обвинению в похищении собственного внука.

В 2019 году свердловчанка познакомилась с будущим мужем, переехала в его родную Абхазию и через год родила ребенка. Вскоре брак пошел прахом: выяснилось, что у мужчины уже была семья и дети.

Когда малышу исполнился год и два месяца, отец забрал его к себе, несмотря на несогласие супруги.

Он позвонил, спросил, где мы. Думала, как обычно, встретимся и уедет. А он выхватил ребенка из коляски, посадил в машину и уехал, — рассказала свердловчанка E1.RU.

Родители девушки возмутились поступком бывшего зятя и, приехав в Абхазию, забрали у него внука. Местная прокуратура возбудила против пенсионеров уголовное дело о похищении человека — у россиян отобрали документы и поместили их в изолятор, опекунство над ребенком тем временем оформила гражданская жена абхазца.

В ходе разбирательства с учительницы сняли обвинения, но ее супругу все еще грозит 12-летний срок.

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#Ребенок#Уголовное дело#Семья#Конфликт#Похищение#Похищение человека#Екатеринбург#Григорий Орлов
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