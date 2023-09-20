Двухлетняя девочка в Екатеринбурге утонула в ванной

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Мать в ванной купала дочку, а потом на некоторое время ушла в комнату. Когда она вернулась, девочка уже умерла, пишет «КП-Екатеринбург».
В крови матери ребенка обнаружили алкоголь. Семья при этом благополучная и не состоит на учете. Подробности происшествия в свердловском Следкоме комментировать отказались.
Напомним, 26 августа 2023 года на пляже в Абхазии чуть не утонул девятилетний ребенок из Нижнего Тагила. У мальчика в воде свело ногу. Его спасла 15-летняя девушка, находившаяся на том же пляже.