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Двухлетняя девочка в Екатеринбурге утонула в ванной

Двухлетняя девочка в Екатеринбурге утонула в ванной

20 сентября 2023, 07:11
Фото: 1MI
В Екатеринбурге утонула в ванной двухлетняя девочка. Инцидент произошел на Шефской улице.

Мать в ванной купала дочку, а потом на некоторое время ушла в комнату. Когда она вернулась, девочка уже умерла, пишет «КП-Екатеринбург».

В крови матери ребенка обнаружили алкоголь. Семья при этом благополучная и не состоит на учете. Подробности происшествия в свердловском Следкоме комментировать отказались.

Напомним, 26 августа 2023 года на пляже в Абхазии чуть не утонул девятилетний ребенок из Нижнего Тагила. У мальчика в воде свело ногу. Его спасла 15-летняя девушка, находившаяся на том же пляже.

9-летний ребенок из Нижнего Тагила чуть не утонул в Абхазии
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