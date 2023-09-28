Запись в лагеря на осенние каникулы началась в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Отдохнуть дети смогут в ЗОЛ «Уральский огонек» и «Антоновский». Семидневная смена будет длиться с 28 октября по 3 ноября 2023 года. Стоимость путевки составит 7 719 рублей, а родительская плата (20%) — 1 423 рубля.
Чтобы записать ребенка в лагерь, необходимо предоставить:
В Управлении образования Нижнего Тагила рекомендуют подавать заявления через МФЦ. Также зарегистрировать ребенка можно через портал Госуслуг. Однако в связи с переходом регистрации заявлений на другую платформу там могут выдаваться ошибки. В электронном виде документы принимаются по 3 октября, в многофункциональных центрах — по 1 октября.