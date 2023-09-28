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Запись в лагеря на осенние каникулы началась в Нижнем Тагиле

Запись в лагеря на осенние каникулы началась в Нижнем Тагиле

28 сентября 2023, 10:38
Фото: 1MI
С 26 сентября в Нижнем Тагиле стартовала регистрация заявлений в загородные оздоровительные лагеря на период осенних каникул.

Отдохнуть дети смогут в ЗОЛ «Уральский огонек» и «Антоновский». Семидневная смена будет длиться с 28 октября по 3 ноября 2023 года. Стоимость путевки составит 7 719 рублей, а родительская плата (20%) — 1 423 рубля.

Чтобы записать ребенка в лагерь, необходимо предоставить:

  • паспорт родителя;
  • свидетельство о рождении и паспорт ребенка;
  • документы на бесплатное, первоочередное и внеочередное получение путевки.

В Управлении образования Нижнего Тагила рекомендуют подавать заявления через МФЦ. Также зарегистрировать ребенка можно через портал Госуслуг. Однако в связи с переходом регистрации заявлений на другую платформу там могут выдаваться ошибки. В электронном виде документы принимаются по 3 октября, в многофункциональных центрах — по 1 октября.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#Отдых#Школьники#Лагерь#Евгения Сафина
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