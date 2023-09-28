Запись в лагеря на осенние каникулы началась в Нижнем Тагиле

В Управлении образования Нижнего Тагила рекомендуют подавать заявления через МФЦ. Также зарегистрировать ребенка можно через портал Госуслуг. Однако в связи с переходом регистрации заявлений на другую платформу там могут выдаваться ошибки. В электронном виде документы принимаются по 3 октября, в многофункциональных центрах — по 1 октября.