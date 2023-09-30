Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Тагиле ко Дню воссоединения новых регионов

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Акция «10 000 шагов к жизни» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. В этот раз она была посвящена Дню воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участников марафона поздравил глава города Владислав Пинаев:
Сегодня большой праздник. Сегодня мы отмечаем День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Четыре новых субъекта вернулись в нашу страну. И мы действительно одна страна, одна семья и одна Россия.
Новый праздник отмечался во всей Свердловской области. Жители разных городов проводили патриотические флешмобы, гуманитарные акции, высаживали деревья.
Например, на стадионе «Екатеринбург Арена» собрались несколько сотен молодых активистов и добровольцев. Они выстроились в форме цифры 89, которая символизирует количество регионов России. Также они развернули государственный флаг, длина которого составляла 50 метров.
Также центре Екатеринбурга, на плотине городского пруда активисты развернули большое полотно с высказыванием президента Российской Федерации Владимира Путина «Границы России нигде не кончаются», которое будет занимать площадь свыше 100 квадратных метров.