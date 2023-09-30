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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Свердловской области отметили День воссоединения новых регионов с Россией

Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Тагиле ко Дню воссоединения новых регионов

30 сентября 2023, 15:57
Фото: 1MI

В Свердловской области отметили День воссоединения новых регионов с Россией

Жители Нижнего Тагила отметили День воссоединения новых регионов, пройдя марафон «10 000 шагов к жизни». Новую памятную дату ранее учредил президент России Владимир Путин.

Акция «10 000 шагов к жизни» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. В этот раз она была посвящена Дню воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участников марафона поздравил глава города Владислав Пинаев:

Сегодня большой праздник. Сегодня мы отмечаем День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Четыре новых субъекта вернулись в нашу страну. И мы действительно одна страна, одна семья и одна Россия.
Видео: Страница в ВК Владислава Пинаева

Новый праздник отмечался во всей Свердловской области. Жители разных городов проводили патриотические флешмобы, гуманитарные акции, высаживали деревья.

Например, на стадионе «Екатеринбург Арена» собрались несколько сотен молодых активистов и добровольцев. Они выстроились в форме цифры 89, которая символизирует количество регионов России. Также они развернули государственный флаг, длина которого составляла 50 метров.

Активисты развернули российский флаг длиной 50 метровАктивисты развернули российский флаг длиной 50 метров
Активисты развернули российский флаг длиной 50 метровАктивисты развернули российский флаг длиной 50 метров
Активисты развернули российский флаг длиной 50 метровАктивисты развернули российский флаг длиной 50 метров
Активисты развернули российский флаг длиной 50 метров
Фото: Telegram-канал «Свердловский пул»

Также центре Екатеринбурга, на плотине городского пруда активисты развернули большое полотно с высказыванием президента Российской Федерации Владимира Путина «Границы России нигде не кончаются», которое будет занимать площадь свыше 100 квадратных метров.

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#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Активисты#Флешмоб#Владислав Пинаев#Анна Григорьева#Видео#Марафон
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