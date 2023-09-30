Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Тагиле ко Дню воссоединения новых регионов

Акция «10 000 шагов к жизни» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. В этот раз она была посвящена Дню воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Участников марафона поздравил глава города Владислав Пинаев: