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Updated Сегодня, 12:29

Гендиректор завода в Полевском принял на работу экс-госслужащую и получил штраф

Гендиректор завода в Полевском принял на работу экс-госслужащую и получил штраф

2 октября 2023, 12:27
Фото: Midjourney
Гендиректор завода в Полевском принял на работу бывшего госслужащего. Это вычислили представители прокуратуры после проведения проверки. Далее последовал штраф за нарушения антикоррупционного законодательства.

Известно, что с сентября 2018 года по декабрь 2022 года жительница Полевского городского округа, будучи госслужащей, замещала должность специалиста 1 разряда в ИФНС России №25. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При этом женщина с мая 2023 года работала на Полевском Заводе Предизолированных Труб. А это является нарушением требований ФЗ «О противодействии коррупции» и ТК РФ.

Поэтому прокуратура возбудила в отношении гендиректора завода дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

В результате гендиректора оштрафовали на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пьяный пенсионер пытался подкупить курганских инспекторов.

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#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Штраф#Юридическое лицо#Дарья Сорокина#Гендиректор завода#Полевское#Экс-госслужащая#Антикоррупционное законодательство#ИФНС России №25#Полевской Завод Предизолированных Труб#ФЗ «О противодействии коррупции»#ТК РФ#Ст. 19.29 КоАП РФ
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