Гендиректор завода в Полевском принял на работу экс-госслужащую и получил штраф

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Известно, что с сентября 2018 года по декабрь 2022 года жительница Полевского городского округа, будучи госслужащей, замещала должность специалиста 1 разряда в ИФНС России №25. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
При этом женщина с мая 2023 года работала на Полевском Заводе Предизолированных Труб. А это является нарушением требований ФЗ «О противодействии коррупции» и ТК РФ.
Поэтому прокуратура возбудила в отношении гендиректора завода дела по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).
В результате гендиректора оштрафовали на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что пьяный пенсионер пытался подкупить курганских инспекторов.