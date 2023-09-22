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В Нижнем Тагиле полицейские депортировали из страны 7 нелегальных мигрантов

В Нижнем Тагиле полицейские депортировали из страны 7 нелегальных мигрантов

22 сентября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Сотрудники полиции в Нижнем Тагиле депортировали из страны семь нелегальных мигрантов в результате проведенного рейда.

В городе проводился рейд по выявлению мигрантов, которые незаконно находятся на территории страны. В итоге сотрудники ведомства, проверявшие 700 иностранцев, выявили 80 случаев нарушений. Семерых из них решили отправить домой, рассказали в пресс-службе МВД по Нижнему Тагилу.

Остальных иностранных граждан привлекли к административной ответственности и назначили выплату штрафа почти 120 тысяч рублей.

Всего вид на жительство в Нижнем Тагиле сейчас имеют 256 иностранцев. В 2023 году на заработки в страну приехало более пяти тысяч человек.

Напомним, 8 сентября 2023 года в Верхней Пышме полицейские провели рейд в мечети по проверке мигрантов. Во время проверки иностранцам, получившим недавно российское гражданство, вручили повестки в военкомат для постановки на учет.

Силовики во время рейда в мечети в Верхней Пышме вручали мигрантам повестки
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