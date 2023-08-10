В Екатеринбурге силовики посадили в автобус несколько десятков человек

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Люди, некоторые из которых были одеты в строительную одежду, садились в транспорт, положив друг другу руки на плечи, пишет Е1.
В полиции Екатеринбурга рассказали, что в данном районе правоохранители проводят профилактические мероприятия. Предположительно, полицейские выявляют нелегальных мигрантов в городе.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге один из нелегальных мигрантов спрятался в общепите кухонном шкафу от сотрудников полиции.