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В Екатеринбурге силовики посадили в автобус несколько десятков человек

10 августа 2023, 06:26
Фото: Е1
Силовики в камуфляже посадили в автобус не менее 30 человек. Данное событие заметили жители Екатеринбурга на улице Пехотинцев вечером 9 августа 2023 года.

Люди, некоторые из которых были одеты в строительную одежду, садились в транспорт, положив друг другу руки на плечи, пишет Е1.

Видео: Е1

В полиции Екатеринбурга рассказали, что в данном районе правоохранители проводят профилактические мероприятия. Предположительно, полицейские выявляют нелегальных мигрантов в городе.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге один из нелегальных мигрантов спрятался в общепите кухонном шкафу от сотрудников полиции.

В Екатеринбурге мигрант спрятался от полицейских в кухонном шкафу
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