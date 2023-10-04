Обвиняемого в убийстве 39-летней дачницы из Екатеринбурга отправили в СИЗО

После задержания предполагаемый убийца во всем сознался, пояснив, что пошел на преступление из-за конфликта с жертвой по поводу денег. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Известно, что в прошлом фигурант уже отбывал наказание в колонии за мошенничество.