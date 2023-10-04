Обвиняемого в убийстве 39-летней дачницы из Екатеринбурга отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Под арестом свердловчанин пробудет до 27 ноября, передает корреспондент E1.RU из зала Белоярского районного суда.
Напомним, тело 39-летней Елены Косецкой нашли в деревне Курманке 25 сентября — у женщины была пробита голова. Спустя неделю, 2 октября, Алексея Протасова задержали в Каменске-Уральске — его возможную причастность к убийству силовики установили, поговорив с соседями убитой и проанализировав записи с камер видеонаблюдения.
После задержания предполагаемый убийца во всем сознался, пояснив, что пошел на преступление из-за конфликта с жертвой по поводу денег. Теперь ему грозит до 15 лет колонии. Известно, что в прошлом фигурант уже отбывал наказание в колонии за мошенничество.