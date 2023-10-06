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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

СК назначил проверку после нападения йеменского студента на уральскую школьницу

Следователи разбираются в нападении студента из Йемена на школьницу в Екатеринбурге

6 октября 2023, 09:35
Фото: 1MI

СК назначил проверку после нападения йеменского студента на уральскую школьницу

Следственный комитет разбирается в сексуальных домогательствах студента из Йемена до 17-летней школьницы из Екатеринбурга.

Инцидент случился 25 сентября возле дома на улице Вавилова в Академическом районе, когда 17-летняя девушка шла в школу на занятия, сообщили в пресс-службе областного управления СК.

В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, — уточнили в следкоме.

Под подозрения попал 21-летний студент УГМУ из Йемена, который, как утверждалось, напал на девочку и потрогал ее за ягодицы. По сообщениям СМИ, иностранца задержала полиция — его якобы проверяют на причастность к другим похожим нападениям.

В Екатеринбурге задержан студент из Йемена за домогательство до школьницы
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#Следственный комитет#Полиция#Мигранты#Нападение#Екатеринбург#Домогательства#Григорий Орлов
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