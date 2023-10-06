Следователи разбираются в нападении студента из Йемена на школьницу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Инцидент случился 25 сентября возле дома на улице Вавилова в Академическом районе, когда 17-летняя девушка шла в школу на занятия, сообщили в пресс-службе областного управления СК.
В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, — уточнили в следкоме.
Под подозрения попал 21-летний студент УГМУ из Йемена, который, как утверждалось, напал на девочку и потрогал ее за ягодицы. По сообщениям СМИ, иностранца задержала полиция — его якобы проверяют на причастность к другим похожим нападениям.