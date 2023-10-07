После избиения подростка из Екатеринбурга из-за вейпа возбуждено уголовное дело

Как сообщалось ранее, по словам потерпевшего, все началось с его отказа купить электронную сигарету у компании подростков — чтобы они отвязались, юноше даже пришлось применить перцовый баллончик. Но конфликт на этом не был исчерпан: через несколько дней мальчика подкараулила толпа из 15 человек, четверо из которых были вооружены пневматическими пистолетами. Школьника и его приятеля сильно избили — одного из парней якобы ранили пулей.