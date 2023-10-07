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После избиения подростка из Екатеринбурга из-за вейпа возбуждено уголовное дело

После избиения подростка из Екатеринбурга из-за вейпа возбуждено уголовное дело

7 октября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после освещения в СМИ ситуации с нападением толпы хулиганов на 14-летнего подростка из-за отказа купить вейп в Екатеринбурге.

Как сообщалось ранее, по словам потерпевшего, все началось с его отказа купить электронную сигарету у компании подростков — чтобы они отвязались, юноше даже пришлось применить перцовый баллончик. Но конфликт на этом не был исчерпан: через несколько дней мальчика подкараулила толпа из 15 человек, четверо из которых были вооружены пневматическими пистолетами. Школьника и его приятеля сильно избили — одного из парней якобы ранили пулей.

После случившегося свердловская прокуратура начала проверку.

Следственное управление СК России по Свердловской области ходатайствует о передаче материалов из органов полиции, — говорится в сообщении федерального СК.
В Екатеринбурге после стрельбы из пистолета в подростка организована проверка
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#Екатеринбург#Григорий Орлов
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