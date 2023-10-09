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В Екатеринбурге вдова штурмана угнанного МИ-8 рассказала о последнем разговоре с ним

В Екатеринбурге вдова штурмана угнанного МИ-8 рассказала о последнем разговоре с ним

9 октября 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге вдова штурмана угнанного МИ-8 рассказала, о чем в последний раз говорила с мужем.

Похороны штурмана вертолета состоялись 6 октября. Вдова и близкие Хушбахта Турсунова рассказали, каким он был человеком, о чем просил незадолго до смерти, пишет Е1.

Известно, что гроб с телом штурмана привезли из Ростова. На траурной церемонии присутствовали порядка 20 человек. Хушбахт родом из Таджикистана, но являлся и гражданином России. Окончив военное-авиационное училище он подписал контракт с ВС РФ и работа стала для него главным смыслом жизни.

Родные рассказали, что Хушбахт с детства мечтал стать летчиком. Многие на церемонии прощания плакали.

Фарзона, вдова Хушбахта Турсунова, работает инженером-программистом. Она рассказала, что из-за особой любви супруга к работе, они даже ссорились. Причиной служило то, что мужчина редко был дома и много работал. Жена даже просила его бросить свою деятельность.

Хотел служить, не боялся ничего. Даже в мыслях не было бросить, — рассказала Фарзона.

Последний разговор супругов было о сыне. Мужчина попросил прислать видео с ним, даже если тот дурачится или спит. Про трудности своей работы мужчина никогда не рассказывал. Делился только тем, что скучает по семье. Приезжая в отпуск, все свободное время он проводил с сыном.

После прощания военный самолет с телом Хушбахта Турсунова отправился в Таджикистан.

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