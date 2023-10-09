В Екатеринбурге вдова штурмана угнанного МИ-8 рассказала о последнем разговоре с ним

Последний разговор супругов было о сыне. Мужчина попросил прислать видео с ним, даже если тот дурачится или спит. Про трудности своей работы мужчина никогда не рассказывал. Делился только тем, что скучает по семье. Приезжая в отпуск, все свободное время он проводил с сыном.