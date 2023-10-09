«Всем сказали быстрее уходить»: в Нижнем Тагиле эвакуировали торговый центр DEPO

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Эвакуация происходила в районе 22:00 часов. Как рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы, по просьбе охраны был эвакуирован весь торговый центр. Позже на место прибыли сотрудники спецслужб.
Охранники сказали всем быстрее уходить. Мы уехали еще до приезда пожарных, — рассказала читатель TagilCity.ru София.
В МУ МВД «Нижнетагильское» редакции информацию о происходящем воскресным вечером подтвердили.
Опасности для граждан не было, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru руководитель пресс-службы тагильской полиции Элина Балуца.
Напомним, 29 сентября работники администрации были эвакуированы из здания мэрии. Как стало известно, это были учения.