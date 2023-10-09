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Published Сегодня, 08:22

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Updated Сегодня, 08:24

В Нижнем Тагиле эвакуировали крупный торговый центр

«Всем сказали быстрее уходить»: в Нижнем Тагиле эвакуировали торговый центр DEPO

9 октября 2023, 08:22
Фото: Midjourney

В Нижнем Тагиле эвакуировали крупный торговый центр

В воскресенье 8 октября в Нижнем Тагиле был эвакуирован торговый центр DEPO. О случившемся рассказали читатели TagilCity.ru.

Эвакуация происходила в районе 22:00 часов. Как рассказали редакции TagilCity.ru очевидцы, по просьбе охраны был эвакуирован весь торговый центр. Позже на место прибыли сотрудники спецслужб.

Охранники сказали всем быстрее уходить. Мы уехали еще до приезда пожарных, — рассказала читатель TagilCity.ru София.

В МУ МВД «Нижнетагильское» редакции информацию о происходящем воскресным вечером подтвердили.

Опасности для граждан не было, — сообщила корреспонденту TagilCity.ru руководитель пресс-службы тагильской полиции Элина Балуца.
Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле
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Напомним, 29 сентября работники администрации были эвакуированы из здания мэрии. Как стало известно, это были учения.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Полиция#Эвакуация#ТЦ DEPO#ЧП#Юлия Степанова#Инцидент
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