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Жители Екатеринбурга трое суток пытаются улететь из Израиля

Жители Екатеринбурга трое суток пытаются улететь из Израиля

10 октября 2023, 06:36
Фото: Midjourney
Из Израиля уже трое суток не могут улететь жители Екатеринбурга. Они отметили, что цены на авиабилеты существенно возросли, а мест в самолетах крайне мало.

Сейчас уехать из Израиля пытаются те екатеринбуржцы, которые когда-то переехали сюда в связи с работой или по другим причинам, пишет «Уральский меридиан».

К примеру, одна пара решила уехать, после взрыва над их домом 2-х ракет, которые сбила система ПВО. Билеты на рейс авиакомпании Emirates им купить не удалось, а многие другие авиакомпании отменили рейсы. На двоих билеты стоили бы им 223 тысячи рублей.

Им удалось найти вариант экономичнее — на 110 тысяч рублей. Им предстоит проехать на автобусе до Тель-Авива из Бат-Яма, затем совершить пересадки в Даламане и Стамбуле. После этого они окажутся в Москве.

Екатеринбуржцы утверждают, что на ближайшие два дня у Emirates осталось 9 мест в эконом-классе и 2 места в бизнесе.

Также в Израиле находятся мать и дочь из Екатеринбурга. Они должны улететь, но волнуются, не отменят ли рейс. В посольстве РФ россиянам не отвечают на звонки.

Напомним, что 7 октября из сектора Газа движение ХАМАС обстреляло Израиль сотнями ракет.

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