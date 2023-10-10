Жители Екатеринбурга трое суток пытаются улететь из Израиля

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Сейчас уехать из Израиля пытаются те екатеринбуржцы, которые когда-то переехали сюда в связи с работой или по другим причинам, пишет «Уральский меридиан».
К примеру, одна пара решила уехать, после взрыва над их домом 2-х ракет, которые сбила система ПВО. Билеты на рейс авиакомпании Emirates им купить не удалось, а многие другие авиакомпании отменили рейсы. На двоих билеты стоили бы им 223 тысячи рублей.
Им удалось найти вариант экономичнее — на 110 тысяч рублей. Им предстоит проехать на автобусе до Тель-Авива из Бат-Яма, затем совершить пересадки в Даламане и Стамбуле. После этого они окажутся в Москве.
Екатеринбуржцы утверждают, что на ближайшие два дня у Emirates осталось 9 мест в эконом-классе и 2 места в бизнесе.
Также в Израиле находятся мать и дочь из Екатеринбурга. Они должны улететь, но волнуются, не отменят ли рейс. В посольстве РФ россиянам не отвечают на звонки.
Напомним, что 7 октября из сектора Газа движение ХАМАС обстреляло Израиль сотнями ракет.