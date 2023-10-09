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Жители Екатеринбурга несут цветы к синагоге в память о жертвах ХАМАС

Жители Екатеринбурга несут цветы к синагоге в память о жертвах ХАМАС

9 октября 2023, 11:08
Фото: Издание "Новый день"
В Екатеринбурге местные жители несут цветы к синагоге в память о погибших людях в Израиле.

К мемориалу люди стали приходить с утра 9 октября 2023 года. К синагоге приносят букеты цветов и размещают их как внутри здания, так и снаружи, а также зажигают свечи.

В Еврейском центре Екатеринбурга выразили поддержку жителям Израиля.

В эти минуты мы с народом Израиля всем сердцем. Мы переживаем и повторяем слова из Псалмов: «Если я забуду Иерусалим, пусть отсохнет десница моя!» — сообщается в группе ВКонтакте «Фонд Менора | Еврейский центр».

Напомним, ранним утром 7 октября 2023 года на Израиль напала военная группировка ХАМАС из Палестины. Сейчас по стране продолжаются ракетные удары. Атаки идут в городах Ашкелон и Ашдод.

Одна ракета упала недалеко от аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Минобороны Израиля Йоав Галлант приказал полностью блокировать сектор Газа.

ХАМАС возобновил ракетные удары по Израилю
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