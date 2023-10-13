На территории Кремля задержаны школьник и бабушка из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Девятиклассник и бабушка приехали в столицу в мини-путешествие. Когда они входили на территорию Соборной площади, охранники попросили их показать содержимое карманов. Тогда выяснилось, что мальчик носит с собой патрон калибра 7,62 мм, пишет Mash.
Такой патрон, как правило, применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Мальчик пояснил, что этот военный сувенир ему подарил одноклассник пару лет назад. В результате патрон у него изъяли.
Теперь подросток направлен в центр профилактики семейного неблагополучия. Также теперь проверят аэропорт, через который он прилетел в Москву, так как здесь проигнорировали наличие у него боеприпаса.