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На территории Кремля задержаны школьник и бабушка из Екатеринбурга

На территории Кремля задержаны школьник и бабушка из Екатеринбурга

13 октября 2023, 08:02
Фото: 1MI
В Москве на территории Кремля были задержаны школьник и его бабушка. Они из Екатеринбурга.

Девятиклассник и бабушка приехали в столицу в мини-путешествие. Когда они входили на территорию Соборной площади, охранники попросили их показать содержимое карманов. Тогда выяснилось, что мальчик носит с собой патрон калибра 7,62 мм, пишет Mash.

Такой патрон, как правило, применяется для стрельбы из пулемета и снайперской винтовки. Мальчик пояснил, что этот военный сувенир ему подарил одноклассник пару лет назад. В результате патрон у него изъяли.

Теперь подросток направлен в центр профилактики семейного неблагополучия. Также теперь проверят аэропорт, через который он прилетел в Москву, так как здесь проигнорировали наличие у него боеприпаса.

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#Происшествия#Дети#Москва#Бабушка#Арест#Школьник#Охрана#Аэропорт#Кремль#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Снайперская винтовка#Военный сувенир
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