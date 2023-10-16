Гражданина Конго пытаются депортировать на родину из Екатеринбурга

Когда Оксана стала заниматься оформлением пособий на ребенка, то узнала, что у супруга уже два года просрочена виза. После этого они пошли в полицию, чтобы легализовать Амоса в стране. Сотрудники сказали, что все будет хорошо, так как они супруги и у них есть ребенок. А на следующий день судья вынес решение о принудительном выдворении, рассказала Оксана.