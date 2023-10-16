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Гражданина Конго пытаются депортировать на родину из Екатеринбурга

Гражданина Конго пытаются депортировать на родину из Екатеринбурга

16 октября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Из Екатеринбурга могут депортировать гражданина Конго. Отмены депортации добивается его супруга Оксана.

Согласно решению Чкаловского районного суда, из страны могут выгнать гражданина Демократической Республики Конго Амоса Джаджу Моколо. У него просрочена виза, поэтому ему грозит депортация на родину на 5 лет, пишет Е1.

Амос приехал в Екатеринбург с целью обучения четыре года назад. Через два года его отчислили, и он устроился на работу, где еще через год познакомился с будущей женой — Оксаной. Они поженились и у них родился сын.

Когда Оксана стала заниматься оформлением пособий на ребенка, то узнала, что у супруга уже два года просрочена виза. После этого они пошли в полицию, чтобы легализовать Амоса в стране. Сотрудники сказали, что все будет хорошо, так как они супруги и у них есть ребенок. А на следующий день судья вынес решение о принудительном выдворении, рассказала Оксана.

В решении сказано, что Амос может финансово помогать ребенку, но проживать в Конго. Оксана отмечает, что таким образом он пять лет не сможет видеть сына. К тому же, из Конго отправлять деньги в Россию невозможно.

В Конго нестабильная политическая ситуация, он даже не сможет устроиться на работу, он никак не сможет помочь семье, — добавила Оксана.

Супруги подали апелляцию в суд и надеются, что мужчине разрешат жить в России. Адвокат семьи рассказала о еще некоторых проблемах — авиабилеты в Конго сейчас стоят около 100 тысяч рублей, также в республике происходит военный переворот.

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#Ребенок#Работа#Суд#Апелляция#Депортация#Авиабилеты#Оксана#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Финансовая помощь#Конго#Военный переворот
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