Актер «Уральских пельменей» Рожков о смерти комика Сергее Сивохо: «Был человек-душа»

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Он всегда хотел всех примерить, всех объединить. После игр ребят приглашал к себе в номер… Он действительно был «человек-душа», — рассказал шоумен журналистам.
По словам Рожкова, новость об уходе Сивохо из жизни стала для него большим шоком — актер надеялся, что коллега по цеху сможет преодолеть болезнь, передает «КП-Екатеринбург»
Среди прочего Сергей Сивохо прославился своим участием в командах КВН ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ, был куратором «Интер лиги» КВН. Также он занимался политической деятельностью, в частности в 2019–2020 годах работал в команде нынешнего украинского президента Владимира Зеленского и занимался вопросами реинтеграции Донбасса.