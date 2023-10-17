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Актер «Уральских пельменей» Рожков о смерти комика Сергее Сивохо: «Был человек-душа»

17 октября 2023, 11:49

Актер «Уральских пельменей» высказался о смерти звезды КВН Сергея Сивохо

Украинский комик, актер, экс-продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо умер в Германии в возрасте 54 лет, не справившись с тяжелой болезнью. Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков отозвался о старом знакомом как о «большом, добром и сердечном человеке».
Он всегда хотел всех примерить, всех объединить. После игр ребят приглашал к себе в номер… Он действительно был «человек-душа», — рассказал шоумен журналистам.

По словам Рожкова, новость об уходе Сивохо из жизни стала для него большим шоком — актер надеялся, что коллега по цеху сможет преодолеть болезнь, передает «КП-Екатеринбург»

Среди прочего Сергей Сивохо прославился своим участием в командах КВН ДПИ, «Дрим-Тим», Сборная СНГ, был куратором «Интер лиги» КВН. Также он занимался политической деятельностью, в частности в 2019–2020 годах работал в команде нынешнего украинского президента Владимира Зеленского и занимался вопросами реинтеграции Донбасса.

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