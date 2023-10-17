Актер «Уральских пельменей» Рожков о смерти комика Сергее Сивохо: «Был человек-душа»

Актер «Уральских пельменей» высказался о смерти звезды КВН Сергея Сивохо

Украинский комик, актер, экс-продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо умер в Германии в возрасте 54 лет, не справившись с тяжелой болезнью. Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков отозвался о старом знакомом как о «большом, добром и сердечном человеке».